生活不盡如意，夜深人靜之時來杯威士忌，往往能悟出人生道理。究竟這金黃色澤的液體有何神秘之處？

故事中，一位懷才不遇的男子走進「忘憂Bar」，述說著不順遂的人生，甚至笑稱自己是廢人，老闆針對這位客人的人生故事倒了3杯酒，分別是Gordon Macphail(簡稱G&M)、聖佛力、道格拉斯，究竟老闆對他說了什麼，在他品完那3杯之後豁然開朗？

影片中的3杯酒全是獨立裝瓶廠的蘇格蘭威士忌，如今，獨立裝瓶廠已有150年的歷史，若要在調和式為主的世代找尋頂尖單一麥芽威士忌或單一獨桶威士忌，都必須要在獨立裝瓶廠尋見。

而G&M是全蘇格蘭最老、藏酒最豐富的獨立裝瓶廠，最大特色是從新酒、選桶以及熟成、裝瓶都不假他人之手，而且他們每年都推出限量的威士忌，光是這一點就令人讚嘆！

若你喜歡艾雷島的泥煤炭威士忌，又或是想要了解蘇格蘭6大產區的風味，道格拉斯獨到的產區調和威士忌絕對是最棒的選擇；另外，聖佛力可以讓你擁有市面上難得一見的特殊酒廠及特殊年份的瓶裝，因為他們為了讓消費者可以獲得更完整的訊息，以及證明選酒的真實性。在Cask Strength系列上，會標註桶號、蒸餾日、裝瓶日、裝瓶數等訊息。

※禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

(中時電子報)