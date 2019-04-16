Natural 2nd baseman. pic.twitter.com/cT19PeaMqs — Boston Red Sox (@RedSox) April 15, 2019

紅襪隊長派卓亞(Dustin Pedroia)歸陣擔任開路先鋒，結果卻遭金鶯亂拳打趴。金鶯是一支很奇怪的球隊，去年苦吞115敗，開季卻在系列賽打敗洋基，連輸一陣之後又跟紅襪打得不相上下。16日金鶯以8-1在波士頓宰掉紅襪，系列賽以2勝2負作收。

當家二壘手派卓亞歸陣後內野爆滿，紅襪幾乎已沒有林子偉的位置，然而派卓亞今日擔任DH，4打數掛零，打擊率0.105。捕手瓦茲奎(Christian Vazquez)緊急被調去守二壘，3打數掛零，但守得有模有樣，演出一次精彩守備，被隊友稱讚是天生的二壘手。原本的二壘手紐涅茲(Eduardo Nunez)坐板凳。

紅襪去年買了金斯勒(Ian Kinsler)來替二壘，甚至還穿走了林的5號球衣。本季金斯勒轉投教士隊，沒想到捕手也來爭二壘位置。紅襪刻意培養這麼多二壘手，對於擅長守內野的林子偉是好事，但是競爭也更大，他前次的大聯盟之旅僅不到3天。這次紅襪出現傷兵和疲勞現象，林還是有機會做為內外野兼修的活棋返回大聯盟。

無論如何，紅襪這個陣容似乎還嚇不住小小的金鶯，全隊僅4安，美聯第一戰將貝茲(Mookie Betts)繳白卷，打擊率0.222很不怎麼樣(去年是打擊王)，貝茲自己都感嘆「我到底在幹什麼呢？」反觀金鶯猛敲10安，之前手感爛到創紀錄的戴維斯(Chris Davis)還敲出本季首轟。金鶯目前以7勝10敗排名在洋基、紅襪之前。

(中時電子報)