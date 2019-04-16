鴻海董事長郭台銘拋出震撼彈，坦言這兩天將決定是否參選總統。對此，國民黨立委許毓仁也爆料，其實郭台銘已經準備好幾個月，從開始傳出消息到起心動念參選，大概是這一兩個月的事，且他從郭台銘幕僚那邊得知，確定郭台銘不會以無黨獨立參選，而是要在國民黨內爭取提名。不過郭台銘目前並無黨籍，如何處理提名可能還有技術性的問題。

許毓仁透露，郭台銘會起心動念參選最主要是兩個原因，第一個是前行政院長賴清德可能會勝過蔡英文總統，被民進黨提名，那麼台灣可能會走向台獨、戰爭邊緣；另一個理由是國民黨對於總統要提名誰，至今還是喬不定，這都是他出來選的理由。

許毓仁認為，若從正面看待郭台銘參選總統，這等於是台灣第一次有企業家參選總統，代表人民期待不同的政治領袖，需要幹實事，拚經濟的人選，且郭應該可以處理好美國與大陸的關係，他跟美國總統川普或大陸國家主席習近平應該都能講上話。

但從隱憂來看，許毓仁認為，郭只要參選，所有財產勢必會被對手拿出來放大檢視，包含過去公司經營的一些問題，可能也會被放大解釋、操作，此外，郭台銘在中國大陸設廠，很容易被綠營抹紅，這些困難還要看郭之後會如何應對。

(中時 )