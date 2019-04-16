陳真勇在安定開設「勇伯杏仁茶」早餐店，為讓附近科學園區上班員工方便買早餐，勇伯每天2點就到店裡準備，4點就開賣。（劉秀芬攝）

安定區港口慈安宮附近南134鄉道上的「勇伯杏仁茶」早餐店，位於大丁字路口上，這裡是交通要道四通八達，四周餐飲店林立，每到天亮時刻，勇伯店門口開始出現排隊人潮，店裡品項簡單，只有杏仁茶、水煎包、煎餃3種，客人點了幾乎不用等就可把早餐帶走。

現年67歲的老闆陳真勇原為針織廠的老闆，30歲時開設針織代工廠，員工多時近50人，後來許多紡織廠關廠轉往大陸，他的生意愈來愈差，因為看不到未來，讓他興起轉業的念頭。

年過半百才要轉換跑道，陳真勇說這是形勢使然，因緣際會下，陳真勇在親友協助下學做杏仁茶，他自己不斷測試下，終於成功調製出完美的杏仁茶。然而光賣杏仁茶收入有限，陳真勇腦筋動到煎包，1年後再加入煎餃，生意穩定後就結束針織廠，專心開早餐店。

陳真勇說，店裡食材都是真材實料，杏仁前一天就要先泡水，凌晨到店裡開始磨杏仁、煮杏仁，非常辛苦；煎包與煎餃也是自己不斷的嘗試才研發出的口味。

陳真勇賣的煎餃口味很簡單，只有高麗菜、蔥、肥瘦適中的豬肉、薑汁，但是堅持使用高山高麗菜，這樣口感才會好吃，而且他只向固定菜農購買，高麗菜一旦漲價、成本增加，陳真勇都自己吸收，菜價漲時每個月還倒虧好幾萬。

陳真勇說，為了節省時間與成本，他賣的東西簡單、單純，4點就開店，賣到11點，而且都是老顧客了，他開店8、9年了，還沒漲過價。為了留住老顧客，陳真勇幾乎全年無休，以前整年只休息大年初四，今年比較累，初五多休了1天。

店名：勇伯杏仁茶

地址：台南市安定區港南里港口143號

電話：0919861388

營業時間：凌晨4點至上午11點（公休日農曆初四、初五）

售價：煎餃6顆25元、10顆40元，杏仁茶30元

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