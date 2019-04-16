現年33歲的李文斯頓，有可能在球季結束後第一位被勇士釋出的功勳球員。他此舉不但可以省下2200萬美元的薪資與豪華稅，在爭取留住杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林的時候多些機會。

李文斯頓在2004年選秀會上首輪第四順位加盟快艇，可惜他在2007年發生嚴重傷害，導致2007-2008整季報銷，2014年前先後打過快艇、熱火、雷霆、巫師、公牛、公鹿、騎士和籃網，3次在季中被交易，命運相當坎坷，直到2014年夏天來到勇士之後才終於找到了安身立命的地方。

李文斯頓在勇士擔任替補位置，目前手中擁有3枚冠軍戒，是最傑出的綠葉球員，然而他身上的傷勢讓他本季上場時間間少到15.1分鐘，貢獻能力也下滑不少，因此他也深知這會是他在勇士的最後一個賽季。

李文斯頓與勇士還有1年合約，下季薪資800萬美元，保障合約200萬美元，如果被釋出，勇士可以省下1600萬美元豪華稅以及600萬美元的薪資支出，如此一來就能騰出2200萬美元的空間來留人。

李文斯頓表示，待在勇士就像是籃球天堂，很高興能效力於這支球隊，這裡有很好的老闆，知道自己在做什麼的教練，更重要的是有一群無私奉獻的超級巨星，實在太美妙了。

(中時電子報)