市府與國立交通大學16日簽署合作意向書，為發展桃園市「教育研發暨醫療園區」奠定合作基礎，以共同推動教育、研發、生醫與管理為目標，位處於機場捷運A19站旁文教用地，可望青埔地區首間醫院及高級健檢中心。

市長鄭文燦與交大校長張懋中、陽明大學校長郭崧旭、交大校友會長施振榮等人都到場，鄭文燦表示，「教育研發暨醫療園區」將依地區特性發展各項特色國際生醫教研與服務、智慧科技、智慧生醫及智慧管理等，以支持青埔特區創新、創意及創業能量，同時推動高等教育，辦理國際聯盟之EMBA教育、設立智慧生醫教學與研究中心、與國際知名生醫及管理學院合作提供服務，並設立兼具教學研究功能之國際醫療醫院。

張懋中表示，近年更結合既有優勢領域邁入新興生醫電子領域，發展問題解決取向之科技應用工程領域，未來發展主軸為推動智慧醫療，產官學研攜手進行智慧醫療技術的合作，整合生醫、物聯網、大數據、電資光通、機械、材料等跨領域研發能量，打造兼具高研究水準與臨床試驗能力的國家級研究中心。

鄭文燦表示，交大與陽明大學簽約後，此項意向書仍有效，將帶動桃園市成為亞太創新交流樞紐、建立產業資訊及人才交流之重要平台。

(中時 )