阿扁保外就醫展延17次 藍委到監院舉發 16:532019/04/16 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委到監察院進行舉發。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委林德福、黃昭順、吳志揚、呂玉玲、沈智慧與林奕華16日赴監察院舉發矯正署署長黃俊棠、台中監獄典獄長邱鴻基「縱容前總統陳水扁違反保外就醫規定」違法瀆職，並手持手銬道具，要求把阿扁關回台中監獄。 (中時 ) #台中 #監獄 #阿扁 #總統陳水扁 #陳水扁 也許您會感興趣 推薦閱讀 新門牌剩路名 找路霧煞煞 04:102019/04/12 影》假抖挨轟 阿扁怒PO片 每秒狂抖6.6下！ 11:352019/04/12 民進黨初選延期 阿扁下凡來開示 14:132019/04/13 沈富雄示範阿扁式抖法 來賓笑翻 23:012019/04/13 韓國瑜指3任台大法律總統讓台灣經濟殘廢 馬辦回應 20:402019/04/14 韓酸陳水扁搞垮台灣經濟 陳致中：國民黨才是禍首 23:502019/04/14 陳水扁保外就醫 已經展延17次 10:352019/04/15 小英嗆賴神沒誠信 林濁水反轟逼扁退黨沒忠誠 12:562019/04/15 小英質疑賴神誠信？林濁水：放民進黨一馬！ 14:202019/04/15 陳致中嗆韓浪費納稅人錢 反遭打腫臉 08:012019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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