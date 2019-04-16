國民黨立委林德福、黃昭順、吳志揚、呂玉玲、沈智慧與林奕華16日赴監察院舉發矯正署署長黃俊棠、台中監獄典獄長邱鴻基「縱容前總統陳水扁違反保外就醫規定」違法瀆職，並手持手銬道具，要求把阿扁關回台中監獄。

(中時 )

#台中 #監獄 #阿扁 #總統陳水扁 #陳水扁