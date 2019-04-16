4月23日為中共解放軍海軍成立70週年，去年底12月26日由大陸外交部發言人率先對外宣佈，將循例主辦盛大海上閱兵儀式，隨後再由解放軍軍事發言人予以確認。軍事專家認為近日臺海週邊海域他國艦艇來往過境數量應會增多，但千萬不可胡亂解讀自我欺騙。

中華戰略學會研究員張競指出，從此項海上閱兵活動係由大陸外交體系率先對外宣佈，其實就可看出中南海決策高層對此項軍事活動之定位，不僅限於儀式慶典與軍力展示，更有意利用此項軍事活動，展現其全球外交實力，對此更具備重要戰略意涵。

張競指出，2009年解放軍成立60週年海上閱兵時，當時共計有來自俄羅斯、美國、印度、南韓、巴基斯坦、紐西蘭、新加坡、泰國、法國、孟加拉、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥等14個國家，共計21艘艦艇參加海上閱兵。

張競提醒，如今大陸再經過十年經經發展與提升國力，解放軍更透過聯合演訓、打擊海盜、維和任務、共同反恐、首長互訪、專業交流、情報合作，互換學員等不同方式，在軍事外交質量上獲得令人不能忽視之進展。

張競強調，假若今年他國參與海上閱兵艦艇，在數量與檔次上未顯著成長，並且足以成為外交突破有所建樹里程碑，北京若無十拿九穩把握，不會透由外交體系率先高調宣佈此事。

張競表示，他國艦艇若要參加海上閱兵，勢必要提早數日進駐青島或是膠南地區日照古鎮口軍港，以便先行參與預演，並且參加解放軍海軍所安排交誼文康或體育活動。所以依據期程推斷，本週應當會有多國海軍艦艇陸續通過臺海週邊海域前往青島，讓海峽「艦」水馬龍變得相當熱鬧，其實絕不令人意外。

張競分析，其實臺灣海峽是國際水道，各國艦艇因正常軍事活動穿越其間，來來往往不知凡幾，講起來絕大多數是正常航行所需，根本上就是沒有任何戰略意涵或政治意圖。但是國內經常假借特定國家軍艦過境海峽，吹噓成意義重大，當成政治搖頭丸或是壯膽興奮劑來吞服。

張競表示，現代海上交通基本上是相當透明，許多船舶都裝設自動船位回報系統，所以海峽上過往船舶身份其實就與空中交通一樣透明，所以在預期將有許多不同海軍艦艇穿越臺海週邊前，必須提醒其應是前往青島參加海上閱兵。諸多軍事觀察家與政治評論者不要看到各國海軍都在穿梭臺海，就興奮到自我想像認為各國都來力挺臺灣。總之，若是服用政治搖頭丸劑量過重，到最後就會讓本身喪失最基本判斷能力。

(中時 )