韓國瑜參觀收藏在史丹佛大學內的孫中山、兩蔣重要文物。（胡佛檔案館提供）

高雄市長韓國瑜美西時間15日上午進入史丹佛大學，先與師生座談後，中午和學者教授們餐敘，下午再繼續演講交流，傍晚5點45分左右才結束；一整天的行程中，他抽空參觀收藏在史丹佛大學內的兩蔣日記，自稱「孫中山信徒」的他也看了2封孫中山的親筆信，由於時間有限，內容簡單看過，第一印象是「英文字寫得漂亮」。

史丹佛大學胡佛研究所第一副所長暨檔案館館長魏肯（Eric Wakin）、胡佛研究員暨檔案館東亞館藏部主任林孝庭出面接待，向韓國瑜展示辛亥革命前1909年、1910年孫中山寫給外國友人的親筆信，內容只能快速看過，但對孫中山先生的字跡印象深刻，「英文字寫得比我漂亮」。

韓也快速翻閱兩蔣日記，主要關注西安事變、1949年4月1日當晚蔣公的心情、退出聯合國、228事件時他的心情及如何評論這些事。

下午演講活動，韓國瑜先發表半個多小時演說，再與師生問答對談，他雖是以中文回答，由口譯人員幫忙翻譯，不過他的英文能力不錯，聽翻譯人員沒有完整呈現他的原意，還主動跳出來糾正口譯的用詞。

史丹佛大學醫學院柳姓助理教授全程聽完，給韓國瑜很高評價，認為他機智風趣，能以大家都聽得懂的語言解釋複雜道理，尤其最後問答的部分放得很開，講得非常棒，讓聽眾得以看到和平時電視媒體所呈現不一樣的韓國瑜。

臺北市長柯文哲2年前也去過史丹佛、前新北市長朱立倫2個多月前也剛去，有人認為韓國瑜這次演講規格較高，該校國際研究中心研究員、臺灣民主及安全計畫協調人祁凱立（Kharis Templeman）否認，強調安排規格均是演講者自行要求的。

祁凱立比較這3名講者人格特質的差異，朱立倫有學者氣息，最像大學教授；柯文哲很務實，開門見山直指細節，似乎不太重視與人交際；韓國瑜則與柯正好相反，善用庶民語言、譬喻、幽默表達方式。

韓國瑜結束史丹佛大學座談及演講行程後，出席一場不公開活動，據了解，他是到當地1位企業界大老家中參加晚宴，向企業家們介紹高雄環境，希望為高雄爭取更多投資機會。

(中時 )