台中火力發電廠水汙染遭台中市府重罰2000萬元，南投縣長林明溱也大動作提告，要為肺癌、肺腺癌患者求償。對此台中市長盧秀燕表示，林縣長忍無可忍，因此具狀控告中火，要求賠償，台中肺癌致死率也偏高，台中市政府不排除跟進，「中央不理會我們，我們只好自己採取積極的行動，維護中部民眾健康。」

盧秀燕強調，中火是中部地區最大的單一固定污染源，長期以來造成中部地區烏煙瘴氣，「我們的執政團隊上任後嚴厲督促，希望台電一定要改善，如果不能改善，對中部地區的民眾太不公平了，中火一再規避責任，嚴重殘害大家的健康，我們實在是忍無可忍」。

盧秀燕表示，環保局同仁非常辛苦，日夜不眠不休加以稽查，連續發現中火在製造空汙、水汙。由於中火是中央政府權管，呼籲中央政府趕快積極處理，「還給我們一個好的環境」。

盧秀燕砲轟，民進黨政府的意識形態，重用煤電造成能源政策失調，中火10部機組火力全開，製造空汙，又使用化學藥劑脫硫，又造成水汙染。「我們必須重罰要求改善，甚至不排除勒令停機」。

「不只台中人受不了，南投、彰化也都忍無可忍！」盧秀燕說，林明溱縣長要向台電提告，台中肺癌致死率也偏高，台中市政府不排除跟進，中部地區對此事非常痛惡、忍無可忍，「中央不理會我們，我們只好自己採取積極的行動，維護中部地區民眾的健康」。

(中時 )