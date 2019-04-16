藍綠總統初選都面臨多方人馬欲角逐，鴻海董事長郭台銘今天上午鬆口表示，是否參選明年總統大選，這一兩天會決定，台南市長黃偉哲說，郭台銘若參選將是超級震撼彈。

黃偉哲上午受訪針對藍綠總統初選表示，有人說民進黨是火車對撞，但蔡英文、賴清德循著君子之爭，反觀藍營韓國瑜火車來了，大家都要讓路，目前為止聽到兩個不讓路的，一個是王金平一個是郭台銘。

他說，之前郭台銘原本說參選不在他規畫，今天又說參選的話這一兩天會決定，而且，若參選會循著國民黨初選不會徵召，似乎暗諷某個人，總之，國民黨風雨詭譎多變，民進黨是開大門走大路，初選遊戲規則還是循民主管道，但國民黨目前還不到遊戲規則。

黃偉哲也說，之前人家說蔡賴配、賴蔡配是最強組合，國民黨方面有人說韓郭配是最好組合，但郭董會屈居副手嗎？目前都還充滿變數，而且，如此一來王金平院長又被晾在哪裡？「我覺得今年給人感覺唯一不變就是局勢一直在變。」

(中時 )