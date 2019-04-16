藝人韋佳德日前獲邀上義大利節目《Italiasì》，事後表示能帶台灣走上國際，是自己的榮幸，不過卻被網友打臉內容談論的都是大陸，從頭到尾支字未提台灣，對此土耳其籍藝人吳鳳則PO文痛斥，「想要賺人民幣沒關係，但不能騙台灣人」。

網友指出韋佳德在節目談到的多是大陸，還教觀眾如何以中文念習近平及其妻彭麗媛名字，至於台灣只是略為帶過，但返台卻自誇「帶台灣走上國際，是我的榮幸」，引發網友反感痛批，對此同樣身為外籍藝人的吳鳳，則表示：「爸爸留給我最珍貴的遺產之一，就是叮嚀不管怎麼樣要當老實的人，因為老實的人才是最大的贏家」，接著暗指有外國人在自己國家上節目，回來卻說幫台灣上國際舞台，結果卻被抓包沒有介紹台灣，還拍了習近平跟老婆的馬屁，這讓他感概：「人可以喜歡大陸，想賺人民幣都沒關係！但不能騙台灣人！台灣人單純沒錯，但不是笨」。

吳鳳臉書全文 。(圖/吳鳳臉書)

吳鳳更舉自己為例，他表示在土耳其上過一些節目，但從來都沒有忘記來自台灣，對於台灣國際地位不被肯定，他也信心喊話：「不要對住在台灣的外國人失望，也不要對台灣失去信心，今天例子只是個案，把台灣真正放在心上的外國人還是很多」。

(中時電子報)