逾850年巴黎聖母院大火 地標尖塔燒塌

見證歐洲800多年興衰的法國巴黎聖母院遭祝融襲擊，大批法國民眾聚集街頭唱聖歌，祈禱火勢儘早撲滅，第一時間到現場視察的法國總統馬克宏，喊出「捐款重建聖母院」，卻引來大陸網民熱議，不少人想起火燒圓明園，忍不住國仇家恨起來，呼籲「圓明園也該捐款了，要超越國界」。

聖母院這場大火，燃燒迄今將近16個小時，在400名警消合力下，火勢稍減，有人扼腕「巴黎的心臟被毀了」，聖母院著名地標尖塔沒了，許多百年文物就算急救搶回也恐將難以復原，不只法國人心痛，全球同步震驚，可說是人類史上的一次古文物浩劫。

隨著法國總統馬克宏喊出要發起一項全球性捐款，捐款範圍遠超過國界，此話經過全球媒體放送，引發各界不同看法，特別是遭受過火燒圓明園的大陸網民，感受特別深。

一位大陸網民提起，1860年10月6日，英法聯軍入侵北京，闖進圓明園，他們把園內凡是能拿走的東西，通通帶走...大部分法國士兵手持木棍，把不能帶走的東西，全部打爛搗碎，10月18日、19日，3、4千名英軍在圓明園到處縱火，大火燃燒三天三夜不熄，全園化為一片火海，「如果說一座巴黎聖母院被燒毀是損失是巨大的，那圓明園呢？」

有網友表示：「圓明園也該捐款了，要超越國界」，還有網友表示，「怪不得法國人喜歡這樣的總統，如此有前瞻性，此時不商討如何滅火先考慮未來幾年的國際捐款」。

另外也有網民稱：「象徵基督宗教的殞落，伊斯蘭的崛起」，還有網民表示：「話說黃背心罷工能不能消停幾天」。

更有網民開玩笑說：「修（聖母院）都缺錢，重建談何容易？找中國的建築公司吧，沒準給你修個中西合璧的加送鋁合金門窗」。

(中時電子報)