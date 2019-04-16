鴻海總裁郭台銘今被追問要不要參選2020總統，他稱這兩天會做決定，希望可以為台灣做更多事；另據媒體民調，高雄市長韓國瑜則是目前檯面上被點名欲參選者之中，支持度最高的人。面對對手聲勢都頗高，過去一向被視為2020熱門人選的台北市長柯文哲今受訪時對於自己要不要選，甚至是郭台銘、韓國瑜若參選等議題，全都大打太極，自稱「如來如去、自由自在」，還反問台灣沒有其他事情可以做嗎，每天討論選總統。

媒體今問柯文哲對郭台銘考慮選總統的看法，柯文哲稱這有標準答案，因為參選是每個國民的權利，然後最後由國民透過民主程序來決定；他也說，自己不認識郭台銘，沒見過他，見過本人時郭是病人的家屬。

媒體追問，郭台銘若參選，是否會對他造成威脅？柯文哲反問「跟我有什麼關係？」換言之，柯不會選總統？但柯文哲又語帶保留接著說「不是啦，深呼吸、放輕鬆，繼續往前走。」而由於柯文哲先前曾私下拜會多名企業大老，外界也關注企業界會支持柯還是郭台銘？柯僅說，不知道。

由於郭台銘曾跟美國總統川普在白宮開記者會，這項「成就」會不會成為其他總統參選人難以跨越的門檻？柯文哲繼續大打太極說，沒意見，台灣今天沒其他事可以做嗎？每天都在討論選總統。

至於聲勢正旺的韓國瑜，柯文哲坦言，一連串（民調）數字都這樣，這就是目前的狀況；如何讓白色力量2020再發揮？柯推說，還沒開始想這個問題，「每天很自由自在啊」，而且不是參選不參選的問題，是要思考怎樣做對台灣社會比較好，整天想參選，「如果你去當搞得國家更爛，那去當幹什麼？」

民調數字另顯示，如果柯文哲參選2020，會讓綠營參選人支持率狂掉，顯示將分走蠻多民進黨的票，但若跟民進黨理念相近，會不會讓他猶豫？柯文哲重申，他沒在猶豫什麼，「我如來如去、自由自在。」

(中時 )