位於新北市五股區工商路的五股市民活動中心全新落成，吸睛的藍白色貨櫃屋造型讓路過民眾備感新鮮，新北市長侯友宜今天上午主持啟用儀式，與立委林淑芬、市議員李坤城、黃桂蘭等人共同剪綵，邀請民眾多多利用。

五股市民活動中心1樓採傳統鋼筋混凝土建築，退縮空間保有綠地，2、3樓則以貨櫃屋造型設計，搭配時尚感十足的藍白配色浪板，室內規畫多功能活動空間，作為集會研習使用，內部並保留樟樹生長空間，成為與樹共存的特色綠建築，啟用後可嘉惠民義、五福、六福、五股、陸一等5個里共1萬8000名里民。

侯友宜表示，舊活動中心因氯離子過高，耐震不足，2016年6月拆除後，透過參與式預算的提案，由市民投票決定打造輕鋼構工法的活動中心，不但環保耐震，外型更是時尚簡約。

侯友宜說，感謝議員、區長、里長們的用心，讓市民能有一個好的活動環境，更希望里長日後能多辦活動，讓活動中心成為大家最喜歡來聯絡感情的好所在。

民政局長柯慶忠表示，五股市民活動中心3個樓層總面積約150坪，1樓內部空間採用挑高設計，寬敞無壓迫感，設有沙發、廚房及電視機可提供銀髮俱樂部、老人共餐及社區照顧關懷據點使用。

另外，2樓韻律教室配置大面落地鏡可讓市民朋友一起跳舞、健身動健康；3樓的會議室及多媒體教室也增設投影機及廣播器等設備，方便開辦多元研習課程，歡迎長者多來活動中心聊天、休憩、唱歌。

(中時 )