巴黎市區重要地標之一的高塔已成追憶（大鼻子詹姆仕的空攝新視界/提供）

聖母院(圖／大鼻子詹姆仕的空攝新視界/提供）

聖母堂。(圖／大鼻子詹姆仕的空攝新視界/提供）

法國巴黎著名景點聖母院大教堂，台灣時間15日晚間18點50分左右冒出大火，儘管當局出動400名消防人員趕往救災，但大火延燒數小時後，無法阻止屋頂崩落在火海中，如此悲劇宛如法國浪漫主義作家雨果（Victor Hugo），188年前出版的《鐘樓怪人》小說情節，不禁讓人感嘆是悲情的巧合。

雨果1831年出版《鐘樓怪人》，文中就是以聖母院為建築主體，只是，聖母院遭大火侵襲，也成了雨果這本小說的情節，最後這座壯麗建築成了廢墟。

聖母院這場無情火，已在16日凌晨控制住火勢，也在大火中搶救出幾件寶貴文物，據CNN報導，法國總統馬克宏：「這段歷史是我們的，它燃燒了，而我知道很多法國人民的悲傷。」，他表示，聖母院是法國人的歷史、文學與形象，救援人員在大火中仍不斷搶救藝術，雖然降低最糟糕的情況，但這場火災讓他非常痛心，承諾會舉辦國際募款活動，重建這座大教堂。

住在巴黎的蒂博（Thibaud Binétruy）的馬克宏說，他看到尖塔落下時，與其他人都忍不住大叫，也有人傷心落淚，「它存在很多年，卻在短短幾分鐘消失了一半，真的瘋了，巴黎沒有聖母院，太瘋狂。」

(中時電子報)