余姓已婚男子與黃姓女子發生婚外情，黃女2004年產子，余認領兒子2年後，僅打電話告知黃將赴陸工作，「與兒子無緣」，要兒自生自滅，黃怒控余遺棄罪。台北地檢署認為，雖余未養兒子，但仍有外婆養育，尚未發生危險、不能生存之虞，不構成遺棄罪，將余不起訴。

黃女控稱，2004年她生子後，余從11月12日認領兒子，僅照顧1年3月。2006年2月11日打電話說他即將赴大陸工作，與兒子無緣，要讓兒子自生自滅。至此余從未探視兒子或給生活費，涉及遺棄。

余男則否認遺棄，辯稱他與黃女認識、交往之後，黃要求他與原配離婚、改和她結婚，他覺得2人不適合，於是請調大陸工作，並稱黃女的媽媽有照顧小孩，且他有支付扶養費。

檢方認為，余雖從2006年起就沒扶養兒子，也沒給黃女扶養費，但他赴陸前已先聯絡黃女照顧兒子，且兒子現由外婆照顧，余雖未對兒子扶養、養育或保護，但事實上仍有外婆撫育，對於兒子生命並不發生危險，未造成他不能生存之虞，不符遺棄罪構成要件，因此不起訴。

(中時 )