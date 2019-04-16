高雄市長韓國瑜在美國演講時對大巨蛋案開炮說，台北市長柯文哲沒有處理好這個案子，造成市民、市府、廠商三輸，他治理高雄市一定不容許走到大巨蛋這樣的局面。對此，柯今早坦言大巨蛋現況不佳、「韓國瑜講得對」，但原因在於接手時就已經這樣，怎麼善後都很困難，就像當醫生接到車禍重傷的病人，也有可能開完刀被截肢。

柯文哲指出，韓國瑜講得對，大巨蛋不該搞成這樣，「我們接手的時候就是那樣，怎麼善後都很困難」。他說就像當醫生，車禍撞成那樣進來送到台大急診室，也許開完刀不是完整的人，手要截肢、眼睛挖掉一個，「盡力去把他弄得生活品質好一點，只能這樣。」

柯文哲直言，他一想到大巨蛋主場館在地下10.5公尺，「哇！當年設計實在太奇怪了！」

不過，柯市府上任已經邁入第二任期、5年多了，還將大巨蛋責任歸咎前朝？柯文哲稱，他以前當醫生，在急重症領域不敢說是TOP1，但還是頂尖的，也不是每個車禍進來都救得回來，有些也是截肢，所以大巨蛋也是這樣，抱怨沒用，就想辦法解決。

(中時 )