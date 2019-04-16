高雄市楠梓區15日晚間發生一起追車與打人糾紛，警方調查，可能是雙方之前就有嫌隙，其中一方的李姓男子一直迴避碰面，導致另一方人馬頓生火氣，因此演變成這場糾紛。

楠梓警方16日表示，曾姓與羅姓嫌疑人這方人馬，因姜姓小妹與李姓男子分手後感情受挫，向其抱怨，雙方與4月15日晚間9時許在大學路相約談判，曾、羅還糾眾共7人分別駕駛3部車輛，找李姓男子談判。

這令李姓男子心生畏懼，駕車逃避，雙方駕車沿大學26街、藍昌路、援中路競速行駛，李男行至益群橋閃避不及，轉彎過大，撞擊橋墩無法行駛而被追上後，遭曾嫌等人分持球棒及高爾夫球桿毆打，造成李男手腳多處受傷；另因李男自撞橋墩時，下顎撞擊方向盤而嚴重撕裂傷。

警方獲報後，鎖定特定對象及車輛，漏夜追緝，於凌晨帶回7名嫌犯，展開調查。全案依刑法傷害、毀損、公共危險罪偵辦。

警方重申，將不分晝夜晴雨，全力維護社會安全，持續打擊街頭暴力的不法份子囂張氣焰，展現警察的決心。

(旺報 )