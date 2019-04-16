最慘婚姻不過如此！女星李素專受邀上節目聊過去那段帶給她極大傷害的婚姻，表示當初溫柔的老公因為簽賭而性情大變，她自掏腰包讓老公標會，結果對方迷上大家樂簽賭，把錢都輸光，讓她身上多了400萬債務，而大兒子出生後，老公除了賭還迷上酒店妹，而事情發展至此，她仍是想挽回婚姻，可惜最後來不及。

李素專表示，生了孩子後，老公非但沒改掉好賭惡習，還迷上酒店妹，甚至跟對方發展出婚外情，她以幫忙償還400萬賭債作為條件試圖挽回，但老公無動於衷，李素專遂搬回娘家，希望老公體會「失去才懂珍惜」的感覺，沒想到之後卻是超展開。

回娘家20多天後，李素專沒等到老公而是接到了通知電話，跟她說對方在一場車禍中當場死亡，讓李素專真正的痛心的是，小三也在車上，當時小三就卡在駕駛座下方，也就是男方的雙腿之間，下半身完全赤裸，在車禍中受重傷所幸撿回一命，而這場車禍發生後，被媒體刊載在報紙上，引發熱議，外界毒舌說一定是老婆長得太醜太胖，甚至太兇悍，才讓死者偷吃酒店妹後慘死，李素專為此覺得難堪至極，讓她躲了整整一年，才揮別陰霾走出來。

(中時電子報)