前屏東縣獅子鄉鄉長孔朝在9年前，利用農路改善工程發包的機會，向廠商收賄80萬元，一審認定罪證不足判他無罪，最高法院維持二審判決，佐以證人證詞及行賄者從帳戶領取款項交付賄款等細節，認定孔朝犯行明確，依貪汙罪將他判囚7年半定讞。

判決指出，2010年3月1日孔朝擔任第16屆獅子鄉鄉長，綜理該鄉各項政務及鄉內各項公共工程的預算編列、底價訂定、發包、施工、監督及驗收等，期間公所編列預算2300萬元進行「年度獅子鄉農路改善工程」。

有意承包的廠商以「插花要插在前面」事先行賄孔朝，廠商在2010年11月15日前的數日，交付現金100萬元予鄉公所的盧姓技士（已死亡），盧男先將其中之20萬元充作打點選舉鄉民代表會主席之用，其餘的80萬元在當晚以茶葉禮盒袋包裝交付給鄉長孔朝。

屏東地院將孔朝判處無罪，但高雄高分院佐以相關證據認定他犯行明確，法官斥責他領取國家俸祿，本應恪遵法令規定，廉潔自持，創造民眾福祉，竟不知珍惜為鄉民服務之機會，向廠商收受賄賂，所為實屬不該，判刑7年6月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )