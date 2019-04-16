3歲女童吃飯時嬉戲跌倒，筷子不慎插入顱內10公分。(翻攝湘雅醫院微博)

用餐時勿打鬧嬉戲。大陸江西一名3歲女童在家中吃飯時，拿著筷子奔跑玩耍卻不小心跌倒，讓長25公分的筷子從口腔插入顱內10公分，嚇得家人趕緊將她送醫，所幸筷子避開腦幹、頸椎等重要組織，經手術後順利取出。

據《瀟湘晨報》報導，江西一名3歲女童11日和家人吃晚飯時，拿著筷子在客廳奔跑玩耍卻不慎跌倒，導致長約25公分的筷子直接從口腔插入顱內，嚇壞一旁大人，連忙將她送到附近醫院，但醫生查看後認為筷子插入太深，建議轉院到長沙市湘雅醫院進行手術，女童送達時筷子已經插入顱內近8個小時。

湘雅醫院檢查後發現，筷子經扁桃體上斜插入咽部，深入顱內約10公分，甚至頸部左後側都能觸摸感受到筷子尖端，湘雅醫院耳鼻咽喉科副教授黃東海表示，所幸筷子避開了腦幹、頸動脈及頸椎等重要組織，只刺傷了一些軟組織，遂後進行手術順利取出筷子。

黃東海表示，女童術後狀況穩定，目前仍住院觀察中，也藉此提醒家長，千萬不要讓小孩邊吃邊玩，平時也要多留意讓孩童遠離尖銳物及細小東西，避免發生無法挽回的悲劇。

網友看了紛留言，「天啊！還好沒事」、「該管教的還是要管教，否則會後悔莫及」，也有網友回應「記得小時候筷子放嘴裡是會被罵的」。

(中時電子報)