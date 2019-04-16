Elizabeth Diller構思了「The Yoke」包款和「The Envelope」掛衣袋。（Prada提供）

妹島和世設計了長袋「daln」和彎型袋「yooo」。（Prada提供）

Prada於2019春夏系列推出「Prada Invites」聯名系列，邀請3位於國際別具影響力的女性創作人，以Prada的經典尼龍面料為軸進行創作，闡述和延伸Prada對當代女性多元面貌的持續追求。

3位著名女建築師Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹島和世 (Kazuyo Sejima)，利用Prada尼龍設計全新獨特的單品，從尼龍面料固有的特質及於Prada的歷史地位擷取靈感。三位設計界的代表人物各自擁有獨特個性的設計身份，因自身的女性經驗而聚頭，組成多元化的組合。她們對設計的觸覺或許截然不同，激發創意的源流卻同出一轍，透過時裝展表演，展現出時尚、個人、真摰與真實。

Cini Boeri打造了一款可隨需求做調節增加或拆卸的實用性包款，適用多種場合使用。Elizabeth Diller以多功能性為設計基調構思了「The Yoke」包款和「The Envelope」掛衣袋。妹島和世設計了一款長袋「daln」和一款彎型袋「yooo」，充滿童趣的色彩組合也非常百搭。系列商品全球少數專賣店與官網販售，台灣僅接受客訂。

(中時 )