嘉義「承億文旅桃城茶樣子」票數最高，勇奪近6萬票。（易遊網提供）

2019全台20大最美飯店。（易遊網提供）

搶搭米其林與春遊風潮，易遊網今日公布全台20大最美飯店，北中南東各選出5家飯店，累積票數超過43萬票，其中東台灣的戰況最激烈，共累積超過15萬票，拿下最多票數的則是嘉義「承億文旅桃城茶樣子」，勇奪近6萬票。為歡慶票選活動落幕，多間獲獎飯店祭出限時好康，最低下殺73折。

第二屆台灣最美飯店爭霸戰今年擴大辦理，全台共100間飯店參與比賽，並採分區方式進行比賽，其中東台灣因大自然鬼斧神工的優勢，成為戰況最激烈的一區，最終由「日暉國際渡假村 台東池上」、「瑞穗春天國際觀光酒店」、「花蓮太魯閣晶英酒店」、「THE GAYA HOTEL渡假酒店」、「花蓮理想大地渡假飯店」獲獎。

網友指出，東台灣的飯店擁有得天獨厚的自然景觀與原住民文化，夢幻幽靜的環境讓人想一訪再訪，晶英酒店更是全台唯一座落於國家公園內的五星級飯店，坐擁山林、盡攬山色，視野絕佳。

南台灣飯店累計票數達13萬票，優勝名單為「承億文旅桃城茶樣子」、「台南晶英酒店」、「台糖長榮酒店(台南)」、「阿里山賓館」、「天成文旅-繪日之丘」，南部飯店多以設計感取勝，如「承億文旅桃城茶樣子」以白色積木做為建築外觀；「天成文旅-繪日之丘」則展現不對稱的幾何美學。網友大讚，南部的飯店蘊藏古樸之美，值得深入品味。

中部獲獎飯店有「溪頭米堤大飯店」、「莿桐花文創微旅」、「台中大毅老爺行旅」，另外2家則是離島地區的「澎湖福朋喜來登酒店」和「澎湖澎澄飯店」。網友評論，中部飯店展現獨特設計風格，是許多文青旅人的最愛。而離島飯店將海洋元素融入飯店裝潢，讓人感受濃濃大海氛圍。

北台灣則由「福容大飯店 淡水漁人碼頭」、「福容大飯店 福隆」、「南方莊園渡假飯店」、「大地酒店」、「凱達大飯店˙台北」獲獎，網友表示，北台灣不只擁有交通優勢，部分飯店還加入溫泉、水療等設施，位置座落山林，雖身在都市，也能藉此感受鄉間悠閒。

易遊網指出，獲獎飯店紛紛祭出限時好康，如「日暉國際度假村」雙人房下殺73折、「台南晶英酒店」祭出88折、「花蓮瑞穗春天國際觀光酒店」有早鳥88折優惠、「承億文旅桃城茶樣子」房價打9折外，再贈文創禮品等，民眾可多加把握。

(中時 )