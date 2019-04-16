美國前眾議院議長保羅‧萊恩今天在印太安全對話上直言，兩岸之間最不穩定的因素，是北京拒絕聲明放棄用武力達到統一台灣的目標；中國軍機繞台的舉動應該要停止，這是不負責任且破壞數十年來和平穩定發展的架構，這只會產生反效果。

遠景基金會與美國哈德遜研究所今天共同舉辦「印太安全對話」研討會，萊恩擔任專題演講主講人。他提到，最近幾年北京限制台灣的國際空間，施壓國際組織迫使台灣成為中國的一省，誘使台灣的友邦轉向，以及軍事上的施壓，都是破壞了現狀。

萊恩讚揚台灣儘管受到這些來自中國的壓力，還是有方法持續做出貢獻。比如說，台灣貢獻了數百萬美元的人道援助給受到ISIS肆虐的敘利亞人民；今年二月，台灣也捐助了物資給苦難中的委內瑞拉人民；台灣也志願響應聯合國制裁措施。

萊恩指出，在促進女性經濟、政治賦權、宗教自由、少數民族權益上，台灣全球的領袖，台灣也持續不懈努力地去達成聯合國永續發展目標。今天的台灣已經展現出世界上「好的領袖」的精確定義，台灣在國際社會上扮演重要的角色，美國應該盡其所能阻止中國出於政治動機阻撓台灣在國際社會中發揮領導的能力。

萊恩表示中國軍機昨天再度現身在台灣和菲律賓周邊海域，很明顯就是在威嚇台灣。自從2017年11月以來，中國軍機繞台至少20次，中國軍艦也自2013年以來至少航行5次；3月31日兩架中國戰鬥機跨越海峽中線，這也是20年來的第一次。「像這類的舉動應該要停止，這是不負責任且破壞數十年來和平穩定發展的架構，這只會產生反效果。」

他強調，世界都在看北京是否以台灣應得的尊嚴和尊重對待台灣，這也是在考驗如此龐大的中國，是否有資格在國際間接下領導角色的關鍵。

(中時 )