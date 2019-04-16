自稱蘆竹王陽明的桃園男子李威德，過去曾因偷拍性愛影片遭起訴，15日他的IG上傳一段影片，是在台東縣轄遭警察開單取締，竟然趁機從後做出抱住員警下體抽動做出猥褻動作，前警大教授葉毓蘭痛批「要讓他付出代價！」，蘆竹警方表示，李男設籍蘆竹區，將與台東警方合作，查訪並通知李民到案說明，將依刑法第14O條及社會秩序維護法第85條侮辱公署及公務員移請管轄地偵辦。

畫面被轉PO到「爆料公社」，網友嗆「不尊重警務人員」，只見員警在車子後方彎腰開單，身後有3名男子，其中一名就站在員警後方，不斷搖晃下體，還作勢拍打員警屁股。

葉毓蘭說，「現在的台灣社會，最不缺的就是無恥之徒，居然在員警開單時，在背後做出猥褻的動作，還錄影PO在自己的ig 炫耀。

此人叫做李威德，我不知道有沒有人可以查出這個開罰單的員警是誰。請提醒他的服務機關，可以根據這些截圖和IG影片，對此廝提出性騷擾的申訴。」

(中時 )