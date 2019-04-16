媒體人黃暐瀚上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.04.15新聞深喉嚨 轟3任前總統「搞殘經濟」！韓國瑜火力全開 開砲「別有玄機」？

高雄市長韓國瑜訪美，抨擊3任台大法律系總統，把台灣的經濟搞成殘廢。這一砲不只打到民進黨籍陳水扁與蔡英文兩任總統，連自家馬英九前總統也遭殃！馬辦事後發出聲明，韓仍舊不留情質疑馬的「心理狀態」。媒體人黃暐瀚坦言：「馬總統本人一定不高興！」

韓國瑜在美國隔海開砲，痛批：「過去3任總統都是台大法律系，這3任總統幹完，台灣的經濟和競爭力基本上已經殘廢了。」更加碼火力抨擊：「這20、30年來，台灣鬼混得厲害。」

同黨同志馬英九也成遭批對象，隨後透過辦公室表示本月底將舉行《重振台灣競爭力研討會》，邀請韓國瑜出席交流研議。韓則回應：「退休後再辦經濟論壇，我不曉得他(指馬英九)的心理狀態是補償作用，還是希望全民關心經濟？」

與馬英九熟識的黃暐瀚上節目《新聞深喉嚨》，認為：「馬總統本人一定不高興！可是此刻的馬辦，要不要跟韓國瑜正式的所謂『開幹』？其實有什麼好開幹的！就是他的看法嘛！他沒有跟你那麼好而已！坦白講，他只是講出他的看法他認為馬英九總統的這8年期間，並沒有做到他所講的這個經濟方面、競爭力方面、國民所得方面有提升。」

話鋒一轉，黃暐瀚強調：「韓國瑜今天走這個路線，是危險我覺得。因為總是會有國民黨內的人，我不相信百分之百的人，都因為現在支持韓國瑜，所以就覺得他講這句話沒毛病，可能也會覺得說沒有必要吧！自己的同志！馬英九好像也沒有對你口出惡言，你為什麼要去批評馬英九？我相信，包含馬英九本人，以我認識來講的話，他一定不高興。」並表示以馬的家教跟修養，應不至於去開記者會批評「你韓國瑜憑什麼？」

(中時電子報)