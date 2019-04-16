美國國務院批准對台軍售案，國安人士表示，此次美方首度公開一向不曾在檯面上討論的台灣空軍飛行員赴美訓練計畫，形同向外界宣告美台軍事合作涵蓋武器使用訓練及戰術交流等關鍵領域，也等同對外證實美台緊密堅實的軍事鏈結，對台灣及印太地區都具有重要意義。

美國國防安全合作局發布新聞稿指出，國務院決定批准可能對台軍售案，以繼續為目前在路克空軍基地的F-16戰機提供飛行員訓練計畫與維護及後勤支援，估計計畫費用為5億美元。

國安人士表示，美國在此刻宣布新一批次對台軍售，具有幾點意義，首先是軍售常態化的象徵，凸顯台美緊密安全夥伴關係。

蔡總統上任後，這是川普政府第三度宣布對台軍售，除了顯示美方對台灣國防安全的高度重視外，更凸顯台美軍售關係已朝「常態化」發展。

他說，日前蔡總統在和華府智庫進行視訊會議時，公開強調台美是「永續夥伴關係」。美國國務院選在AIT「入厝」內湖新館的前後，正式對外發布新的對台軍售案，一定程度隱含著力挺蔡總統說法的用意。

其次是台美空軍交流首度檯面化，國安人士指出，有別於傳統軍售的武器裝備項目，這次美國政府宣布的軍售案，將一向不曾在檯面上討論，具有軍事合作意涵的台灣空軍飛行員赴美訓練計畫首度公開。

他說，這一方面形同向外界宣告美台軍事合作，除了武器銷售、後勤維修、情報分享外，還涵蓋武器使用訓練及戰術交流等關鍵領域。

另一方面，美國通常只提供北約等重要盟友在美國本土常設訓練部隊，「這次軍售案的公布，等同對外證實美台緊密堅實的軍事鏈結，對台灣及印太地區都具有重要意義」。

(工商 )