警方目前已鎖定持槍男子，不過男子目前下落不明。（翻攝臉書）

警方依槍砲條例約談男子到案，但他並未現身。（翻攝臉書）

嚇死人！花蓮縣警察局長上周五剛就任，就有幫派青年昨在臉書自拍影片疑向仇家嗆聲，手持一把衝鋒槍嗆聲「X娘！滾筒式餒！」，並當場裝填子彈、作勢瞄準，「林北一個一個找」、「一個一個掃」挑釁意味濃厚，囂張行徑讓警方不敢大意。

臉書社群「黑社會」有網友上傳影片，片中雙腳刺青、身穿灰色短T恤、年約20多歲疑為黃姓的男子，手持一把滾筒式衝鋒槍入鏡，先是亮槍以台語炫耀「X娘！滾筒式餒！」接著問一旁友人「子彈呢？」當場裝填子彈、退彈，態度相當囂張。

「臭龜仔！」男子接著對疑似仇家嗆聲，三字經、幹譙聲不絕，「臭龜仔，一人一粒啦！」他一邊瞄準一邊說「林北一個一個找，一個一個掃！」共吸引11萬人次觀看，嚇壞不少網友，經網友轉傳，疑問「說好的幸福城市呢」花蓮治安怎麼了﹖

公然嗆聲挑戰公權力，讓警方不敢大意，由於從影片無法判斷槍枝真假，昨天下午循線鎖定影片中28歲男子到案說明，不過該男並未現身，目前不知下落，警方懷疑男子可能帶著槍枝逃亡，甚至不排除還有共犯協助，依規將申請拘票，一一追緝相關人員到案。

警方表示，為了防範花蓮青年團體聚眾鬧事，並避免任何聚眾鬥毆情事發生，警方將展開嚴格的臨檢掃蕩，同時民眾發現有任何挑釁、滋事或衝突事件的前徵兆，應立即通報警方處理，以達即時遏止暴力衝突等治安事件發生。

(中時 )