愛馬仕第一條90公分斜紋絲巾誕生於1937年，當時絲巾工坊所生產的全是女性顧客的方形絲巾；直到1949年，愛馬仕坎城店的店經理Bobby Breward向公司提出了製作領帶的想法，目的是符合客人的需求。當時，沒有打領帶的客人是不允許進入店附近的賭場，於是誕生了愛馬仕的第一條領帶。
愛馬仕領帶圖案設計獨特、多變與創新，創作靈感來自四大主題：年度主題、馬、航海以及幾何圖案，光圖樣設計師就有40多位，領帶的配色依據圖案的複雜性加以變化，同一圖案最多有16種配色。除了領帶外，專屬於愛馬仕男性的領巾配件還有Bow Tie、方形絲巾、口袋巾、菱形巾與圍巾等多樣款式。
愛馬仕男性世界藝術總監Véronique Nichanian及男士絲巾部門創意總監Christophe Goineau將自身對於音樂的熱愛融入設計理念，在過去15年間為愛馬仕男裝秀製作秀場音樂的藝術總監Thierry Planelle亦加入這個創意團隊，三位藝術家以靈感集結，如同一個搖滾樂隊為此次奇妙的藝術之旅譜寫律動篇章。結合音樂與領巾配件的時尚快閃店，從馬德里到杜拜，紐約到墨爾本，今年四月終於即將來台。以黑膠唱片行為靈感，快閃店集瀏覽、聆聽和探索為一體，自4月27日(六)起至5月5日(日)止於華山1914文化創意產業園區中7B館限期開張。
愛馬仕男士絲巾唱片快閃店資訊：
華山1914文化創意產業園區中7B館
2019年4月27日至5月5日
週一至週五 11am-7pm ／ 7pm-9pm 獨立樂團及DJ表演
週六、日 11am-9pm
(中時 )
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