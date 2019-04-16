有關美批准5億美元軍售交易，延續執行我國F-16戰機飛行員與機隊，在亞利桑納州路克（Luke）空軍基地的訓練軍事案，國防部今(16)日也表示，美國政府於美東時間4月15日下午，就「F-16型機訓練案」進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自衛能力，是維持區域穩定的基礎。美方提供我空軍「F-16型機訓練案」，有助於強化我國自我防衛能力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

空軍長期以來在美實施F-16型機高階戰術訓練，汲取美實戰經驗及先進戰術、戰法，實質提升空軍整體戰力，亦符合空軍訓練需求；空軍將循此訓練模式，持續在美訓練，以精實戰技發揮F-16型機之最大作戰效能，確保戰力不墜。

國防部進一步表示，此次軍售顯示美方對我國防安全的高度重視，臺美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護臺海及亞太區域之和平穩定。

(中時 )