曾獲台灣整復師全國聯盟頒發「百強傑出整復師獎」的整復師周華中，沒有合法醫師資格，卻為陳姓民眾「隔衣針灸」治療腸胃疾病，結果卻刺穿病患左肺，導致氣胸。刑事部分周被依違反醫師法判刑10月確定，民事賠償部分，台北地方法院審理後，判周要給付陳精神慰撫金11萬元，本案可上訴。

2014年6月13日晚間6時許，陳姓民眾因肩頸、腰背痠痛和打嗝、消化不好等症狀，到台北市萬華區周男開設的整復所治療，周按摩腳部後，詢問陳是否感覺胃比較舒服，陳回答沒有，周便拿出針灸針朝陳的四肢扎針，後再拿出兩支一吋長的針，要朝陳的左側肋骨與腋下中間部位施針。

陳當時大喊不要，周卻說：「這兩針扎下去，拔掉後你就會好很多。」還堅持要陳等待4分鐘再拔針。陳當時忍痛，等待拔針後，感覺胸部很痛，隔天到馬偕醫院急診，才發現那兩針直接刺進陳男左肺部，導致左側氣胸。

陳男事後提告，周華中雖否認涉有醫療疏失，但因他沒有醫師資格，最後被判刑10月確定。民事求償部分，陳男認為周華中施針導致他須另外求醫並減損勞動力，包含精神慰撫金在內，共求償906萬餘元。北院審理後，法官認為陳男左側氣胸及胸痛與周男施針雖具因果關係，但陳自承住院一晚就回家，顯見氣胸症狀在就醫後已好轉，陳求償勞動能力減損等，無關周施針，判周只須給付精神慰撫金11萬。

(中時 )