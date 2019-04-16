星宇航空今日釋出今年下半年300個職缺，不同於以往多需求具相關背景及經驗，這次有超過半數職缺歡迎大學畢業或剛退伍的社會新鮮人報名，平均薪水為3萬5000元至4萬5000元，履歷篩選及面試預計於5月初展開。

因應各項前期作業及軟硬體設備皆陸續到位，星宇航空這次開出的地勤職缺中，客服中心、機場運務及航勤作業員等第一線單位，大批釋出超過100個人力需求。星宇釋出的職缺包括「機務工程師與維修人員」、「資訊工程師」、「資訊工程師」、「機場運務與航務人員」、「財務、人資與行政人員」、「營運規劃人員」等6類。

星宇航空表示，各項職務起薪依工作內容及求職者個人經歷，平均為3萬5000元至4萬5000元，履歷篩選及面試預計於5月初展開。星宇航空目前員工人數已超過460人，5月初將突破500人，預計明年將有1000名員工迎接首航，想成為其中的一份子，詳細內容可上星宇航空官網（https：／／www.starlux-airlines.com）查詢。

(中時 )