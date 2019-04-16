中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承禎指出，從電腦斷層影像看，正常鼻竇充滿空氣呈黑色（右側），如長了鼻瘜肉會變成灰色（左側），且其解剖位置與眼、腦相當接近。（馮惠宜攝）

據統計台灣鼻竇炎盛行率高達20％，空污、香菸與微生物感染是鼻竇炎發生的主要原因，據統計台灣鼻竇炎盛行率高達20％；69歲魏姓婦人2004年15年前因為鼻竇炎造成鼻瘜肉增生手術，近3年來病情復發，鼻瘜肉塞滿鼻竇讓她必須張口呼吸，晚上也經常輾轉難眠，經評估以3D立體定位導航進行內視鏡微創手術，避開眼、腦將鼻瘜肉清除乾淨，讓她終於可以暢快呼吸。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承禎指出，台灣鼻瘜肉術後復發機率達10％，對於復發的患者因曾接受手術，鼻竇、與眼、腦邊界結構受到破壞，如以傳統手術怕會傷到眼或腦，也可能因此拿不乾淨再復發。

目前健保對於復發的患者已給付3D立體定位導航內視鏡微創手術，其原理是將病患術前電腦斷層影像上傳至導航系統，術中利用光學定位，建立個人即時3D立體影像，優點是能將鼻息肉及發炎組織清楚定位，誤差範圍只有1~2mm，進而區別眼睛、顱底等正常重要組織。如此便可精確定位並移除病灶組織，大大增加治癒率，降低併發症及增加病患手術安全。

(中時 )