前行政院長張善政16日在臉書表示，兩岸關係不見好轉之下，當總統應該有所為有所不為，

有所為是指要凝聚台灣共識，強化內部安全，爭取兩岸和平。

有所不為則指不因選舉刻意製造內部的矛盾跟衝突，長期的惡性循環，只會導致兩岸敵對情況加劇。

所以張善政稱，大陸軍機擾台次數增加，如果他是總統，會做兩件事：

第一，儘速建構多重來源的空防軍力（不能只依靠老美：我們曾向法國購買幻象機)。

第二，用堅實的空防軍力做籌碼，建立兩岸協商「兩軍行為準則」的管道，也讓對岸知道我們軍機可能會有超越「監看」層次以外的作為。

張善政請大家想想，多年前大陸軍機根本沒有能力跨越海峽中線。近年則是開始試探性的跨越，到現在已經幾乎變成例行性。而南北韓分裂後情勢一直緊張，不過，他們訂有兩軍遭遇的行為準則SOP，示警升溫的一舉一動都有模式可循，不會意外交火。但兩岸呢？

張善政認為，大陸軍機如此明目張膽，是北京國防戰略長遠的一環。除了是因為民進黨執政，無法處理好兩岸關係，所以惹來對岸不斷用軍力示警外，更重要是大陸要向美國示威，告訴美國西太平洋已經不是美國一個人的地盤。目前大陸軍力發展的態勢，就是繼續擴大軍事勢力範圍，逐漸改變蔡總統口中的「台海穩定」，有一天把台海變成大陸可以肆意進出的內海。所以，之後大陸軍機跨越中線、繞台勢必更加頻繁，勢不可擋。所以我方總統在面對此等國防大事，不該只會「怒批」，而是要做更實際的事讓民眾安心！

(中時 )