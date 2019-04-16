小熊隊達比修有取得暌違近1年的勝投。（美聯社）

小熊投手達比修有16日對馬林魚先發，終於取得今年首勝，也是他暌違已久的勝投。馬林魚左投陳偉殷在最後兩局落後時登板，被安打失1分，1保送1三振，自責分率下降為18.0。小熊只有1轟但是攻勢集中，終場7-2擊敗馬林魚。

陳偉殷登板時球隊落後4分，心理壓力較小，他用一個小飛球出局和雙殺打輕鬆收拾第8局，只用6球就讓小熊三上三下。第9局他面對小熊核心棒次，四壞球保送雷佐(Anthony Rizzo)，被拜耶茲(Javier Baez)、康崔拉斯(Willson Contreras)連續安打得分。接著殷仔以三振和滾地球解決最後一局。總共24球，近兩戰3局被打3分。前役陳偉殷自認狀況好轉，這場他也確實投得比較好，起碼沒有挨轟。

達比修上次勝投是在去年5月，他今年開季不順，自責分率7.50。這場他5.2局失2分，8次奪三振，終於以優質先發摘下勝投，也尋回拿手的三振功力。中外野手艾爾莫拉(Albert Almora Jr.)的精彩守備也幫了大忙，他在衝刺中神奇接殺一記深遠飛球，達比修不得不舉起雙手向他致敬。若非這個守備，馬林魚首局就可得分了。

(中時電子報)