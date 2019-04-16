胖子的福音！女生們照鏡子時總希望能看起來更瘦一點，如此一來能夠吸引更多男生的目光，但事實上，有些男生就是特別喜歡肉肉的女生。大陸占星網站《星座屋》列出以下四個最愛跟肉肉女交往的星座。

1.摩羯座

魔羯男討厭做作女，尤其明明身材乾癟卻稱自己是吃貨，相較之下他們更愛真實的肉肉女，簡單好相處的態度讓人容易親近。

2.巨蟹座

天生暖男的巨蟹座，喜歡研究菜單，特別會照顧女友的飲食起居，即便女友原本身材火辣，也都會被養成多肉女孩，畢竟能吃就是福，肉肉的才可愛。

3.金牛座

思想較傳統的金牛座，認為胖就是美，從不嫌女友胃口大，因為他們就是喜歡微胖的女生，笑起來憨厚又有親切感，能為生活帶來快樂。

4.雙魚座

雙魚男對胖女孩有股激情，總是喜歡把對方寵成公主，願意帶他們處品嚐美食，無論是火鍋、燒烤、路邊小吃，就喜歡帶著女友到處吃、到處玩！

(中時電子報)