蔡英文總統今日上午在「2019印太安全對話開幕典禮」致詞強調，台灣作為美國「自由開放的印太戰略」的全面合作夥伴，已準備好且很樂意、也有能力在印太以及其他地區做更多事，並期盼台美持續攜手努力，開創夥伴關係全新的一頁。

蔡總統表示，昨天在「美國在台協會」的新館，她向酈英傑處長承諾不透露這棟美不勝收的新館費時多久才完工，並共同在新館紀念台美夥伴關係里程碑：《台灣關係法》立法40週年。

總統指出，《台灣關係法》的精神流傳迄今仍屹立不搖，他們也會欣慰並引以為榮。在這基礎上，去年通過了《台灣旅行法》及《亞洲再保證倡議法案》，而今年又提出了《台灣保證法》。

總統提到，這項立法見證了台美共同合作肯定台灣的戰略重要性，並凸顯台灣與國際社會的緊密關聯。「我們知道在全球事務上，可以藉由與世界各地理念相近的朋友結合，加大合作力道和影響力」。為迎接全球日趨複雜的挑戰，「我們需要一個全面性的策略，來加強我們的夥伴關係。這個夥伴關係可以透過共享的經濟安全、區域安全與區域參與，形塑我們共同的未來」。

蔡總統表示，經濟多元與國際連結有助臺灣提升經濟安全，我們有幸能吸引美國科技巨擎包括Google、Microsoft及Amazon來台投資，去年6月台灣也籌組了史上規模最大的代表團參加「選擇美國投資論壇」。她很高興郭台銘總裁也在現場，他和鴻海團隊對鞏固台灣在世界經濟版圖的地位上，扮演了不可或缺的角色。

總統又提到，我國在振興國防產業及創造更多與美國國防製造商合作的機會方面，大獲進展，相信還有更多軍購案在籌劃當中。幾年前原本不被看好的潛艦國造計畫現也進行順利，她很高興該計畫第一階段已經完成。

她強調，過去三年來，「我們也看到美國現任政府持續穩定通過軍購案。那些軍購案讓我們有能力捍衛民主、自由市場及生活方式，也是維持台海兩岸和平穩定的良好投資」。

蔡總統話鋒一轉表示，中國軍隊昨天派遣大批軍機和艦艇進入我鄰近區域，這樣的舉動已威脅台灣及此區域其他理念相近的國家。身為總統，她要告訴大家台灣不會被恫嚇，這些行為只會加強我們的決心，「我們的國軍有能力並決心全力保衛台灣，不讓威嚇主宰我們的未來」。

總統總結說，「大家可以看到我們正在各方面取得重大進展，如同40年前推動《台灣關係法》的國會議員，我們會勠力克服今日的挑戰，不會留待明天。當我們重申友好關係之際，也必須開創台美夥伴關係全新的一頁。相信今天的對話是一個討論如何推展我們夥伴關係的機會，我們攜手的努力也將繼續發揮關鍵作用，共同打造更美好的未來」。

(中時 )