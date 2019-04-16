財團法人台港經濟文化合作策進會（下稱「策進會」）於今日舉行第四屆董事、監察人第一次聯席會議，會中推選通過張小月為該會第四屆董事長，並通過由陸委會副主委邱垂正任副董事長，以及港澳蒙藏處處長杜嘉芬任秘書長等人事聘任案。

陸委會今日發布新聞稿表示，政府十分重視與香港往來，張小月長除熟稔外交、兩岸事務，時任陸委會主任委員期間，曾多次出席「策進會」活動，並關注台港各項交流議題，實為協助政府促進台港交流與合作的最佳人選。

陸委會並強調，由於「策進會」董事長、副董事長及董事、監察人均為無給職，特別感謝渠等熱心協助政府推動台港工作的無私奉獻，尤其是前董事長路平女士任內推介台港文化及經貿交流不遺餘力。

陸委會表示，新任張董事長，亦身兼財團法人海峽交流基金會董事長，相信未來「策進會」在張小月長帶領下，將可匯集更多民間的智慧及力量，持續協助政府推展與港方各項交流合作，增進雙方民眾權益及福祉，促進台港實質關係提升與發展。

(旺報 )