台裔美籍的紐約企業家楊安澤（Andrew Yang）是民主黨史上首位爭取提名的亞裔人士，年底宣布要角逐2020年美國總統大選，他表示人工智慧、全自動化已對美國的就業市場造成衝擊，勞動參與率已降到63%，因此他提出「自由紅利」政策，讓每個美國成年人都能獲得每個月1000美元（約台幣3萬元）的基本收入，確保基本生活水準，緩解經濟轉型帶來的壓力。

楊安澤表示機器人或人工智慧（AI）已逐漸在許多工作領域取代人類。此美國必須採取應變措施避免「機器人末世」、防止經濟大恐慌等級的失業率和社會總體崩潰。

他說：「（拍賣網站）亞馬遜已經吸走200億商機，讓許多實體商場和店面關門。現在到處都是機器人而他們還在持續投入數十億美元研發AI。這已經是難以阻止的趨勢。」

他並提出「自由紅利」（freedom dividend）計畫，主張每人每月發放1000美，並創造一個適合所有人的經濟體系。一個源自人民、家庭、社區的涓滴式經濟（trickle up economy）。

楊安澤父母都是台灣人，雙雙畢業於加州名校柏克萊，不過1975年生於美國紐約，楊安澤是標準的移民第二，在紐約土生土長，曾就讀布朗大學經濟學和政治學系，隨後又在哥倫比亞大學念法學院。而讓他最初被公眾認知的，是其創立非營利機構「為美國創業」（Venture For America），協助中西部貧困年輕人創業，計劃更曾獲得前總統歐巴馬的支持。

(中時電子報)