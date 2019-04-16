◎重建聖母院 馬克宏將發起國際募款

有850年歷史的巴黎聖母院失火，屋頂燒燬，一座尖塔倒塌，火災範圍不小，可能要數年時間修復。新聞露出，讓全球粉絲十分心痛，法國總統馬克宏擬發起國內外聯合募款活動，籌款重建聖母院。已有富豪宣布將捐出1億歐元，約台幣35.45億元協助重建聖母院。

◎韓國瑜演講全文：轟台灣浪費在黨僕政治手上

高雄市長韓國瑜美西時間15日上午在史丹佛大學與學生座談，下午將發表演講，講題「我的高雄之路：重塑台灣政黨政治和重視公僕在現代民主中的角色」。韓國瑜將提及去年九合一選舉，他如何從過氣政客到達今天的位置，他也表示，從來就沒有「韓流」，只有「民意」而已。他也批台灣多年來浪費在黨僕政治的手上，「我們再也不應該袖手旁觀，眼睜睜看著這個黨僕政治的災難繼續破壞我們的未來」。

◎郭董近日將決定是否選總統 盧秀燕：這是個「震撼彈」

國民黨2020總統人選仍陷僵局，鴻海董事長郭台銘又拋出「這幾天決定是否參選總統」，是否對局勢造成影響，台中市長盧秀燕16日受訪表示，這是一個「震撼彈」， 國民黨要好好思考，與郭董是否有合作空間？希望能夠往好的方向發展，帶領國家拚經濟，維護國家安全，環保政策正確、永續發展。

◎武德宮財神指定工藝師 斥資600萬打造財神金冠

北港鎮武德宮財神廟為慶祝財神聖誕，斥資600餘萬元打造5頂純金金冠，總重量達102兩（約4公斤），廟方提報10名金冠工藝師，最後由武財公出示鸞文選定蘇建安工藝師，過程相當玄奇。

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(中時電子報)