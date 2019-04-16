空軍官員今天表示，我駐路克基地合約於年底到期，21中隊將遷至土桑國民兵基地（Tucson Air Force Base）繼續訓練。空軍已編列搬遷費用。

空軍於年前曾在立法院表示，F-16戰機飛行訓練在美國租用的路克基地將到期，已確定可以遷移到土桑的國民軍基地受訓，預訂108年底遷移過去。

我空軍飛行員到路克接受F-16戰機飛行訓練已20年，與路克的5年合約到期後，國防部之前已經簽約展延2年，至2019年。

此外，空軍司令張哲平甫結束的美國訪問，也曾到路克基地慰勉受訓飛行員。

(中時 )