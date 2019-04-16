我在美路克基地合約年底到期 將搬到士桑基地 15:442019/04/16 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 空軍第十七作戰隊與空軍第四十二作戰隊辦理締結兄弟隊交流活動。圖空軍臉書專頁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍官員今天表示，我駐路克基地合約於年底到期，21中隊將遷至土桑國民兵基地（Tucson Air Force Base）繼續訓練。空軍已編列搬遷費用。 空軍於年前曾在立法院表示，F-16戰機飛行訓練在美國租用的路克基地將到期，已確定可以遷移到土桑的國民軍基地受訓，預訂108年底遷移過去。 我空軍飛行員到路克接受F-16戰機飛行訓練已20年，與路克的5年合約到期後，國防部之前已經簽約展延2年，至2019年。 此外，空軍司令張哲平甫結束的美國訪問，也曾到路克基地慰勉受訓飛行員。 (中時 ) #基地 #路克 #空軍 #到期 #訓練 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球經濟不妙？外商壽險不賣這產品 02:372019/04/12 10城限售到期 恐現拋房潮 04:092019/04/13 NBA》總教練也跑了 湖人亂成一團 07:242019/04/13 NBA》詹姆斯真的是「教練殺手」嗎？ 07:442019/04/14 空軍主力戰機故障率升高 得花數十億買零件 14:512019/04/14 階梯到期債基金 打造EYE投資 04:102019/04/15 人行連續18日暫停逆回購 10:442019/04/15 法國巴黎人壽投資型保單 打造「安穩收」配置策略 14:232019/04/15 10城限售令到期 陸房市恐再震盪 04:092019/04/16 大陸人行 進行400億元逆回購 11:122019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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