李佳芬私下透露韓國瑜看了韓冰美照的第一個反應。（中天新聞）

高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，最近獻出台灣時尚雜誌處女秀，接受《VOGUE》專訪時，拍了很多性感漂亮照片，韓國瑜妻子李佳芬接受媒體訪問時透露，韓國瑜看了照片第一個反應是「很可愛」，反倒是李佳芬覺得衣服可以多穿一點，還強調爸爸（韓國瑜）力挺女兒秀身材，對女兒是最包容的。

韓冰接受時尚雜誌《VOGUE》專訪，裡面有許多大露香肩、小露小蠻腰的性感照片，爸爸韓國瑜在第一時間被媒體訪問時表示，「女兒拍這麼漂亮的照片，希望全世界最後一個知道就是她老爸。」韓冰則回應說，「要來平反一下，每次拍照老爸絕對不是最後一個知道的（他常常是我第一個分享的人），但每次跟他說完，只要不是他自己的事，下一秒就忘了，結論是他應該更認真聽女兒說話」。

韓冰美照太性感？李佳芬曝爸爸第一個反應。（中天新聞）

現正隨韓國瑜訪美的李佳芬說，他們夫妻雖遠在美國為高雄打拚，但不管再忙韓市長還是會空出時間和女兒電話或在訊息上聊聊天，會問孩子好不好，讓大家互相放心。

對於韓冰在《VOGUE》雜誌拍性感美照，李佳芬說，韓國瑜看到第一個反應是「女兒都是很可愛、永遠很可愛的」，也認為韓冰的性感照片還好，力挺女兒拍照嚐試各種風格給予最高肯定，也接受韓冰在照片中大露香肩、小露小蠻腰。

不過，李佳芬則有些意見，認為應要穿多一點。最後李佳芬補充說，爸爸（韓國瑜）對女兒永遠是最包容的。

(中時電子報)