國立海洋科技博物館長一職，將由基隆市政府教育處長陳素芬接任。（張穎齊攝）

國立海洋科技博物館3月1日自前館長吳俊仁卸任後，館長一職懸缺至今，據傳由基隆市政府教育處長陳素芬接任。基隆市長林右昌今（16）日受訪後證實，將由陳素芬接任，他也樂觀其成，至於教育處長的職缺，還要再做整體通盤思考。

林右昌表示，教育部上周來函，由陳素芬接任海科館長，而他也批覆同意，他也覺得是好事情，也是很好的人事思考。

林右昌說，陳素芬過去在教育部任職時，就是負責籌辦海科館的業務，而他在基隆任職期間，與其他部門都跟海科館有很好的合作關係，如今教育部希望藉由陳素芬的長才，讓基隆市未來能和海科館有更多合作，並且讓海科館過去留下來的一些問題，能得到更好的解決，他很樂觀其成去「借將」。

至於教育處長該由誰接任？林右昌說，關於人事部分，還會再做整體的通盤思考。另外據傳陳素芬是24日去接任，林右昌僅說「等教育部公布人事」。

(中時 )