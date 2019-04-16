鴻海集團董事長郭台銘今坦言這兩天將決定是否參選總統，監察院公職人員財產申報處處長陳美延指出，監察院主管的是已選上的公職人員財產申報，若是有意願參選總統副總統、縣市級首長的擬參選人，則須向選委會申報。

陳美延表示，依據《公職人員財產申報法》規定，總統、副總統、五院院長、政務人員等公職人員在就職日起三個月內須完成就到職申報，除了自己名下外，包含配偶及未成年子女名下的不動產與國內上市及上櫃股票需全數交付信託，不過可以指定一戶房屋供自用，不須信託。

陳美延說，至於在國外若有持股，就無法信託，但必須誠實申報。在交付信託後若有新增不動產或股票，也必須向監察院新增信託申報，若要處分信託的財產，也需事前或同時通知監察院。

除了財產申報外，監察院也主管政治獻金相關業務。陳美延說，有意參選的參選人可以選擇要不要收政治獻金，如果參選人想用自己的錢選舉，就不需設立專戶，也不須申報，但當然也不能收取任何政治獻金。

陳美延指出，現階段立委參選人已經可以設立政治獻金專戶，總統、副總統參選人則從今年5月20日起可向監察院申請設立專戶，監察院許可後，政治獻金可收取到明年1月10日，也就是大選前一天。去年《政治獻金法》修法後，規定所有政治獻金的收入及支出明細都須上網公告，因此只要有設專戶收取政治獻金，就有公開義務。

(中時 )