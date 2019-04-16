美國仍不放棄對大陸通訊巨頭華為的封殺，路透社16日引述消息人士披露，美國5月將在布拉格舉行的國際通訊安全會議上，施壓其盟友採取共同的安全和政策措施，再次呼籲各國棄用華為5G設備，讓大陸華為更難主導5G網路。

超過30個國家的官員將於5月2日，一連兩天於捷克首都布拉格舉行次世代通訊網絡安全會議。路透社16日引述消息指出，美國在會上將促請各國，發展5G網絡時首重安全。布拉格會議象徵著美國政府計畫在未來敦促盟友放棄華為和其他構成國安風險5G供應商的戰略轉變。

報導稱，美國為布拉格會議準備的提案，敦促各國政府和運營商必須考慮5G設備供應商所屬國家法律環境、公司獲得的政府支援、公司結構透明度、電訊設備的可信賴程度等要素。提案也呼籲盟友優先考慮安全問題，並共同調查針對5G架構的網路攻擊。

報導指出，文件上雖未提及華為的名字，但美國官員表示，他們希望這會提供其他國家需要的「知識框架」來有效地阻止大陸供應商。「目標是就一套共用原則達成一致，這將確保下一代通訊網路的安全。」

報導稱，捷克網路安全機構NUKIB主管卡霍費爾(Robert Kahofer)表示，布拉格會議在NUKIB支持下，由捷克外交部主辦。預計歐盟28國、歐盟執委會、北大西洋公約組織(NATO)以及包括美國、澳國等其他八國代表團都將出席會議。

他還補充表示，中國大陸和俄羅斯尚未受邀，但強調這次活動並非「反華為或反中國會議」。

報導指出，歐洲已成為5G未來的關鍵戰場，美國敦促盟友及夥伴禁止大陸供應商參與，認為大陸政府可能利用華為設備從事間諜活動，但至今未有拿出任何證據，並非所有盟友都被說服。同時，歐洲政府也顧忌惹惱大陸可能遭致的貿易和經濟後果。互聯網服務提供者也警告，禁止華為將帶來巨額費用並推遲多年才能推出5G。

(中時 )