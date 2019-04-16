白宮顧問白邦瑞（Michael Pillsbury)接受媒體訪談時表示，川普總統已經接受其建議，不再接蔡總統電話事。對此，外交部表示，對於白邦瑞的個人看法，外交部並無評論。政府將持續以務實態度，與美國各界保持密切溝通，並秉持互信、互惠及互利的原則，穩健深化台美雙方在各個領域的合作夥伴關係。

川普2016年12月2日在當選總統後一個月接了蔡英文恭賀他當選的電話，這是中美建交後，美國總統或總統當選人頭一次和台灣元首對話。白邦瑞接受《南華早報》訪問表示，川普接這通電話是一個「錯誤」，他當時是川普交接顧問團隊中唯一反對川普跟蔡英文通電話的中國專家。

外交部指出，這通電話是由雙方團隊規劃安排，並根據當時川普總統當選人建議的時間進行，並受雙方歡迎。另有關部份傳言及某媒體報導蔡總統猶豫兩週不願通電話乙節，與事實完全不符，我方依安排時間進行通話，毫不猶豫，外交部特此澄清，籲請外界切勿以訛傳訛。

外交部又提到，過去三年內處理台美關係積極主動，累積許多重要成果，少數人士為初選鬥爭，炮製不實說法，謂台美關係進展全為美方主動，或不敢爭取更好待遇云云，不但與事實不符，也抹煞蔡總統領導下的外交團隊的努力。為了某種政治目的而打擊外交團隊的士氣，絕對不符合台灣國家利益，外交部呼籲，針對外交工作的攻擊與不實說法，應適可而止。

(中時 )