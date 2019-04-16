瑞芳1名柯姓男子15日晚間因車輛卡在瑞柑平交道，遭到1輛開往花蓮的普悠瑪撞上，車尾被削去大半，多名旅客行程延誤。柯男則因頸部受到撞擊，自行前往醫院就醫，並向警方表示自己是一時恍神才會釀禍，但事後警方調閱資料，卻發現柯男曾於今年1月吞藥引廢氣輕生，讓這起意外事故蒙上疑雲。

31歲的柯男昨晚間10時開車行經瑞柑平交道，車屁股卻卡在平交道上，被南下花蓮的普悠瑪228號次列車撞擊，事故發生後，柯男頸部雖受到撞擊，但自行前往醫院就醫後幸無大礙，但現場鐵路一度停擺，北上南下車輛皆暫停行駛，台鐵還派出接駁車將旅客載走，直到16日凌晨才恢復通車。

柯男向警方宣稱，自己因為兩天沒睡覺，一時恍神才會釀禍，但根據警方調查，今年１月下旬，柯男曾因為工作及感情因素，將車開到山區後，吞藥引廢氣想要輕生，所幸瑞芳警分局巡邏員警經過，將他救出；事隔不到3個月，柯男又發生這次事件，究竟是單純的意外或是另有原因，仍待進一步釐清。

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