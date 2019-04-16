「您就是下一個網紅！」網紅、直播及網路電視台正夯，靜宜大學資訊學院與青年職涯發展中心暨創客基地自營TCN網路電視台，共同舉辦「第三屆TCN主播」甄選；歷經三個多月共20多位晉級複賽，參賽者現場直播新聞，展現專業與特色，最後由16位脫穎而出，將接受完整的主播培訓課程。

勞動部勞動力發展署中彰投分署「青年職涯發展中心暨創客基地」，運用影音平台YouTube建立「TCN網路電視台」，3年內培育超過50位主播；主要負責節目播報、人物專訪、創客基地及職涯發展中心等活動報導與直播，以年輕世代的視野，探索世界！

靜宜資訊學院院長蔡英德說，該校長期與「青年職涯發展中心暨創客基地」產學合作，協助學生投入「創客基地」；也是承辦世界最知名及指標性「創客嘉年華」(Maker Faire)的第一所中部大學，不僅分享創意作品，從「做中學、創中學」過程中，找到解決問題方法，培養未來的關鍵競爭力！

蔡英德指出，今年「TCN主播甄選」，吸引近40位高中、大學生及社會人士參賽；靜宜學生也可藉產官學合作，磨練籌辦活動、文案企劃、影片拍攝、配音、剪輯等專業技能，為職涯奠定基礎。

擔任評審的資訊傳播工程學系助理教授王肇表示，主播需具備口語與肢體表達、台風儀態、流利口條、播報技巧，及未來擔任製作人所需的專業能力。提醒參賽者要有獨特想法，播報新聞不是照稿念，要累積實力，才能在職場發光發熱。

值得一提的是，靜宜資訊傳播工程學系為培養學生新聞及多媒體專業技能，不僅開設數位相關課程，也規畫完善「數位視訊技術實驗室」，提供攝影棚、副控室及教學觀摩區，可進行數位視訊、虛擬攝影棚技術的教學及研究，為學生打造職場價值！

該系學生同時發揮所學專業，結合理論與實務，每年協助勞動部拍攝「創客嘉年華」活動影片。「勇敢嘗試、踏實築夢！」受到老師鼓勵而參賽的興大附農觀光事務科楊玳瑄表示，最大收穫是與參賽者交流切磋，共同成長，也留下難忘回憶。

靜宜大學學生蕭文芃說，因第一次參賽，略顯緊張，希望持續累積實戰經驗，朝目標邁進！因喜歡主持而參賽的中興、逢甲等校參賽者皆表示，之前花不少心力準備甄選，從中也學到，不同性質的節目，主持方法、風格及速度也需有差異，期待能累積經驗，順利成為主播！

(中時 )