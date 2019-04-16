民進黨總統初選時程延後，賴清德今在臉書發文強調，雖然他標榜自己是一位務實的台獨工作者，但當市長或行政院長，都是以經濟發展為優先，他的核心價值就是「吃飯皇帝大」。

賴說，他當市長或行政院長，都是以經濟發展為優先，「未來我如果有機會，我一定會秉持著努力不懈的精神，帶領國人向前衝」。

賴清德強調，他播下的種子有些已經萌芽，有些則含苞待放，只要時間一到，國人一定可以看到成效。

賴清德今在臉書指出，雖然他標榜自己是一位務實的台獨工作者，但「我常常把整體比喻為一場球賽，下去打球的是企業界、是勞工，政府是建立一個好的環境，讓勞資可以共同合作，推動經濟發展。」

賴說，他的核心價值就是「吃飯皇帝大」，例如他擔任台南市長時，成功招商金額將近新台幣1兆元，創造將近10萬個工作機會。以農產品行銷而言，拓銷至日本、韓國、香港、新加坡及中國，甚至銷往北美和加拿大等地，在他接手台南市時的農業總產值為426億元，卸任後，已經超過600億元。

賴清德表示，台南市以前每年舉債60至80億元，但他執政8年不僅沒舉債甚至還了200多億元，就是因為他的市政不斷發揮效果，包括地方稅不斷增加，並且開發幾個工業區、重劃區及都更等，留下的土地價值也有數百億元。

(中時 )